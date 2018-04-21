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Açık Öğretim öğrencileri sınava koştu!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylar, cevap kağıtları eksik basılan dersler için yeniden sınava girdi.

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AÖL sınavına 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine giren örencilerin 2. dönem sınav oturumlarında 4'ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığını görülmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi sınavı bugün yapıldı. Sınav mağduru olan Kocaelili vatandaşlar sabah saatlerinde sınava girecekleri merkezlere gelerek, kontrolleri yapıldıktan sonra 09.30’da sınava girdiler.  Yaşanan karışıklığın ardından yapılan telafi sınavına daha iyi bir şekilde hazırlandığını ifade eden Zehra Geldi, “Biraz karışıklık oldu ama buy telafi sınavı da bizim için iyi oldu. Bu aradaki boşlukta diğer derslere daha iyi bir şekilde hazırlanmış olduk” diye konuştu.

Bugün 11:38 TSİ - Eğitim

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