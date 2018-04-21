Yapılan resmi açıklama şöyle… “23.04.2018 Pazartesi günü saat 17.20’de Avni Kalkavan Stadı’nda oynanması gereken Körfez Atılım Spor - Kör.Bld.Hereke Yıldız Spor U-11 Futbol Ligi müsabakası , Körfez Atılım Spor'un ligden çekildiğini bildirmesi sebebiyle Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir”… Geçen hafta da aynı ligde koskoca BAL temsilcisi olan Başiskele Doğantepe’nin takımının küçükler liginden çekilmesi, herkesi şoke etmişti.
Bugün 11:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:56 TSİ )
Futbolda yaprak dökümü sürüyor
1.Küme, 2.Küme derken, U11 futbol liglerinde de çekilen çekilene.
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Bugün 11:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz