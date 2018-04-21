Futbolda yaprak dökümü sürüyor

Yapılan resmi açıklama şöyle… “23.04.2018 Pazartesi günü saat 17.20’de Avni Kalkavan Stadı’nda oynanması gereken Körfez Atılım Spor - Kör.Bld.Hereke Yıldız Spor U-11 Futbol Ligi müsabakası , Körfez Atılım Spor'un ligden çekildiğini bildirmesi sebebiyle Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir”… Geçen hafta da aynı ligde koskoca BAL temsilcisi olan Başiskele Doğantepe’nin takımının küçükler liginden çekilmesi, herkesi şoke etmişti.