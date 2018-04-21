Eşmespor da bugün oynanması gereken Yarımca maçında sahaya çıkmayacağını açıkladı. Karar şöyle… “21.04.2018 Cumartesi günü (bugün) Derbent Stadı’nda saat 16.00’da oynanması gereken Eşme Spor – Yarımca Spor 2.Küme Futbol Ligi müsabakası, Eşme Spor’un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edilmiştir”…
Bugün 11:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:57 TSİ )
2.Küme’de Eşme de ligden çekildi…
2.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda bir takım daha ligden çekildi.
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Bugün 11:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz