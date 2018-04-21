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Derbent Esnaf da maça çıkmıyor…

Derbent Esnaf ligden çekildi…

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Derbent Esnaf ligden çekildi… Bu maçla ilgili açıklama da şöyle… “22.04.2018 Pazar günü (yarın) Körfez Esentepe Stadı’nda saat 18.00’de oynanması gereken Körfez Atılım Spor – Derbent Esnaf Spor 2.Küme Futbol Ligi müsabakası, Derbent Esnaf Spor’un müsabakaya çıkmayacağını bildirmesi sebebiyle, Futbol İl Temsilciliğimiz tarafından iptal edilmiştir”…

Bugün 11:56 TSİ - Spor

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