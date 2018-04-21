AKP'de Fikri Işık için kritik karar!

Erdoğan, önceki gün milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında “Liste dışı kalacak olan arkadaşlarımız gözden düştüklerini düşünmesinler” diyerek, 24 Haziran’a giderken milletvekili listelerinde değişime gideceğinin işaretini vermişti. AKP kulislerinde, Erdoğan’ın bu ve benzeri açıklamalarının mevcut milletvekillerinin en az üçte birinin değişime uğrayacağı şeklinde yorumlanırken, sıkıştırılmış takvim nedeniyle yeni isimlerin değerlendirilmesinin zorluğuna dikkat çekip, mevcut milletvekillerinin büyük bölümünün yeniden aday yapılacağı yönünde görüşler de dile getiriliyor.

BAŞVURULAR ERDOĞAN'A SUNULACAK

AKP yönetimi, hızlı bir takvim belirleyip, adaylık başvurularını en kısa süre içinde almayı ve gerekli elemeleri yaptıktan sonra, başvuruları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında kurulacak ‘Seçim üst komisyonuna’ sunmayı hedefliyor. AKP'ye önceki seçimlerde 7 bin civarında aday başvurusu oluyordu. Son anayasa değişikliği ile milletvekili sayısının 600’e çıkması ile birlikte başvuru sayısının da artması bekleniyor. AKP yönetimi, milletvekilli adaylarını belirlerken özgeçmişler, kişisel özellikler, vatandaş nezdindeki karşılıkları, parti, teşkilat ve yerel yöneticilerle uyumlu çalışıp çalışmadıkları, il ve bölge dengeleri ile performanslarını dikkate alacak.

ERDOĞAN'IN O AJANDASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, parti toplantılarında yanından ayırmadığı ve verdiği talimatlar, takip ettiği konular ve milletvekilleri ile ilgili tuttuğu notların yer aldığı ajanda da her seçim döneminde adaylıklar konusunda belirleyici oluyor. Erdoğan’ın, milletvekili listelerine son şeklini verirken, isimler üzerinde yapılan değerlendirmeler sırasında sık sık yanından ayırmadığı ajandasına baktığı biliniyor.

FİKRİ IŞIK DA ARALARINDA

AKP'de ‘üç dönem’ kuralına takılan 20’nin üzerindeki milletvekilinin yeniden aday yapılıp yapılmayacağı konusundaki son karar da yine MKYK tarafından verilecek. 3 dönem kuralının esnetilmesi konusunda parti tüzüğünde yapılan değişiklikle son kongrede MKYK’ya yetki verilmişti. AKP'de bu 3 dönem kuralına takılan isimler arasında Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Ayşenur Bahçekapılı, Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz ve Ahmet Aydın gibi isimler de bulunuyor.

BAŞVURULARI TESLİM TARİHİ 20-22 MAYIS

Öte yandan, YSK’nın hazırladığı taslak takvimde siyasi partilerin milletvekilli aday listelerini teslim etme tarihi 20 veya 22 Mayıs olarak öngörülüyor. YSK’nın bugün veya yarın yayınlayacağı seçim takviminde bu süreler de netleşmiş olacak. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı adaylarının YSK’ya başvuru süreci için de ayrı bir takvim işletilecek. Özellikle 100 bin imza ile aday olacaklara ilişkin, imza toplamaları için belli bir süre tanınacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı adaylarının da 10 veya 15 Mayıs’a kadar YSK’ya başvurmaları öngörülüyor.

İTTİFAKA 7 GÜN SÜRE

Seçimlere ittifak yaparak girecek partiler için de önümüzdeki hafta çok kritik geçecek. Yasaya göre siyasi partiler, seçim takvimi açıklandıktan sonra 7 gün içinde ittifak protokollerini YSK’ya sunmak zorundalar. YSK’nın bu süreyi kısaltma yetkisi de bulunuyor. YSK’nın seçim takvimini bugün ilan etmesi durumunda, ittifak yapacak partilerin buna ilişkin niyet beyanlarını en geç 28 Nisan’a kadar YSK’ya vermeleri gerekiyor.