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Üç parti erken seçim için ittifak kararı aldı

Erken seçim kararı ile birlikte partiler harekete geçti. 3 parti daha 24 Haziran seçimlerinde ortak hareket etme kararı aldı. İşte o partiler...

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Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde birlikte hareket etme kararı aldı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran seçimleri için bir araya geldi. Adalet Partisi`nin Öveçler`deki Genel Merkez binasında toplantı yapan 3 isim, seçimde birlikte hareket etme kararı aldı. Partilerin, kime oy vereceklerini yakın bir zamanda açıklayacakları öğrenildi.  

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Yorumlar

(1)
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Izmitli - bunlarda boşuna devletten geçinenler partisi

Yanıtla . 0Beğen 21 Nisan 17:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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