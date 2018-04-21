Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi, 24 Haziran seçimlerinde birlikte hareket etme kararı aldı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran seçimleri için bir araya geldi. Adalet Partisi`nin Öveçler`deki Genel Merkez binasında toplantı yapan 3 isim, seçimde birlikte hareket etme kararı aldı. Partilerin, kime oy vereceklerini yakın bir zamanda açıklayacakları öğrenildi.
Bugün 12:54 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:33 TSİ )
Üç parti erken seçim için ittifak kararı aldı
Erken seçim kararı ile birlikte partiler harekete geçti. 3 parti daha 24 Haziran seçimlerinde ortak hareket etme kararı aldı. İşte o partiler...
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Bugün 12:54 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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Izmitli - bunlarda boşuna devletten geçinenler partisi
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