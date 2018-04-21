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Bakanlık sayısı düşüyor!

Hükûmet, uyum düzenlemelerinin KHK ile yapılması için Meclis’ten yetki alacak. Yeni yürütme yapısı ise cumhurbaşkanı kararnameleri ile ortaya çıkacak. Bakanlık sayısı 21’den 14’e indirilecek.

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Erken seçim kararının alınması ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyum düzenlemeleri konusundaki yol haritasında da değişikliğe gidildi. Meclis’in seçim sebebiyle ara vereceğini dikkate alan AKP, özellikle 24 Haziran seçimlerinin tamamlanması ile hemen yürürlüğe girmesi gereken yeni hükûmet sistemine ilişkin düzenlemeler için yetki kararnamesi hazırlıyor.

SEÇİM ÖNCESİNDE KHK ÇIKARILACAK

Başbakanlık Müsteşarlığı bünyesinde, Adalet Bakanlığı bürokratları ile AKP hukukçuların katıldığı toplantılarda geçen haftadan beri yetki kararnamesi ile yapılacak uyum düzenlemelerinin teknik hazırlıkları yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne ilişkin zorunlu düzenlemelerin, KHK ile yapılması için Bakanlar Kurulu, Meclis’ten yetki isteyecek. Bu durumda 24 Haziran’dan hemen sonra yürürlüğe girmesi zorunlu olan ‘yürütme ile ilgili’ uyum düzenlemeleri, seçim öncesi KHK yolu ile yapılacak.

BAŞBAKANLIK ORTADAN KALKACAK

Bu düzenlemeler, 24 Haziran sonrası Başbakanlık kurumu tamamen ortadan kalkacağı ve Bakanlar Kurulunun yapısı değişeceği için, mevcut mevzuatta bu konuyla ilgili çok sayıda hükmün ayıklanmasını içerecek. Hükûmetin alacağı yetki kararnamesinin süresinin 24 Haziran’a kadar olacak süreyi kapsayacağı belirtiliyor. Yetki kararnamesine ilişkin kanun tasarısının önümüzdeki hafta Meclis’e geleceği öğrenildi. AKP kurmayları, hükümetin alacağı yetki kararnamesinin, OHAL kapsamında yayınlanan KHK’lardan farklı olduğuna dikkat çekerek “Geçmişte de hükûmetler yetki kararnamesi alarak acil işlerle ilgili düzenlemeler yaptı. Bunun OHAL KHK’ları ile ilgisi yok” dedi. 

BAŞBAKAN YARDIMCILARI ORTADAN KALKACAK

AKP hükûmeti, 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde de Meclis’ten çıkardığı yetki kararnamesi ile devlet bakanlıklarının kaldırılması ve diğer icracı bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına yönelik KHK çıkarmıştı. O dönemdeki yetki kararnamesinin süresi 6 ayla sınırlandırılmıştı. 24 Haziran seçimleri ile birlikte hükûmetin kuruluşu, bakanlıkların oluşumu ve atamalar konusunda arka arkaya çok sayıda Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanacak. AKP kurmayları, yeni yürütme yapısının cumhurbaşkanı kararnameleri ile ortaya çıkacağını belirterek, özellikle bakanlık sayısının 21’den 14’e düşürülmesi, bazı bakanlıkların birleştirilmesi, bazı kurumların lağvedilmesi gibi yeni hükûmet sistemini ilgilendiren tüm düzenlemelerin cumhurbaşkanı kararnamesi ile yapılacağını söyledi. Hâlen 5 olan Başbakan Yardımcısı ise sayısı Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte otomatikman ortadan kalkmış olacak.  

Bugün 12:59 TSİ - Gündem

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