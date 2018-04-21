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Bugün 13:06 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:07 TSİ )

Aytemiz’den Kocaeli istasyon yöneticilerine eğitim

Türkiye'nin en hızlı büyüyen akaryakıt markası Aytemiz, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek 2016 yılında başlattığı “Tiyatral Bayi Eğitimleri”ni tamamladı. İstasyon yöneticilerine yönelik yapılan 2018 yılı eğitimlerinin sonuncusu Umut Oğuz ve Kurumsalhane ekibi ile Kocaeli’nde yapıldı.

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Türkiye geneline yayılmış 550’yi aşkın bayisi ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt markası olarak faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Aytemiz, 2016 yılında hayata geçirdiği “Tiyatral Bayi Eğitimleri” nin sonuncusunu Kocaeli’nde gerçekleştirdi. Aytemiz istasyon yöneticilerine yönelik Eğitim Departmanı’nın organize ettiği ‘operasyon’ eğitimi; “Ne anlatmak istediğinizi söyleyin ‘nasıl’ kısmını biz hallederiz” sloganı ile yola çıkan Umut Oğuz liderliğindeki Kurumsalhane ekibi tarafından gerçekleştirildi. Trabzon’da başlayıp Mersin ve İzmir’den sonra Kocaeli’nde son bulan eğitimler ile sadece Aytemiz istasyonlarındaki yöneticilerin eğitilmesi değil, akaryakıt sektörü için de, müşterilerin beklentilerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayabilecek profesyonellerin yetiştirilmesi hedeflendi.

EĞLENDİRİRKEN ÖĞRETEN SKEÇLER HAZIRLANDI

Marka algısı, müşteri memnuniyeti, yönetim, işe alım ve operasyonel mükemmeliyet gibi ana konulardan oluşan eğitim, Aytemiz’in yönlendirmesiyle interaktif olarak hazırlanan skeçler ile yapıldı.Eğitim içeriklerinin hazırlanma aşamasında, sektörün eğitim ihtiyaçlarını gidermeye özen gösterdiklerinin altını çizen Aytemiz Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Özge Kansu Gökçek “Uzun süren çalışmalar sonucunda, sektör için çok kıymetli bir eğitim içeriği oluşturduk. Umut Oğuz liderliğindeki Kurumsalhane ekibinin ‘eğlendirirken öğreten’ skeçleri ile istasyon yöneticilerine, marka olarak çok önem verdiğimiz konuları hatırlatırken,aynı zamanda keyifli vakit de geçirmelerini hedefliyoruz. Aytemiz, eğitim kavramı ile sanatı buluşturarak, sektöre yeni bir vizyon daha kazandırıyor” dedi.

SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK

Bu “yenilikçi ve yaratıcı” bayi eğitimlerinin, sektöre yepyeni bir soluk getireceğine de inandığını sözlerine ekleyen Gökçek, “Sektörde yoğun bir rekabet var. Hedefimiz, mevcut ve sadık müşterilerimize, her gün ilk kez karşılaştığımız yeni müşterilerimizi de eklemek ve hepsini sürekli müşterimiz olacak şekilde kazanmak. Aytemiz olarak gerçekleştireceğimiz tiyatral bayi eğitimlerimizle hem ön saha satış ekibimizi hem de bayi yöneticilermizi ‘müşterisini tanıyan,farklı servis ve hizmetler sunan akaryakıt istasyonu’ konseptimize bir adım daha yaklaştırıyoruz. Bizi tercih eden müşterilerimiz, istasyonlarımıza her uğradıklarında, hizmet kalitemizdeki artışın ve pozitif dönüşümün farkına varacaklar” şeklinde konuştu.

Bugün 13:06 TSİ DHA Kocaeli- Ekonomi

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