Yasemin'den 15 gündür haber alınamıyor

Körfez'de ikamet eden 15 yaşındaki Yasemin Özmen’den 15 gündür haber alınamıyor. Körfez 95 Evler’de bulunan Baltalar Fırını’nda tezgahtar olarak çalıştığı öğrenilen Özmen’in Perşembe gecesi saat 22.00’de işten çıktığı, çalıştığı işyerinin anahtarını caddenin karşısında bulunan markete bıraktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi

AİLESİ İYİ BİR HABER BEKLİYOR

Kaybolduğunda üzerinde kot pantolon, kot ceket ve spor ayakkabı olduğu öğrenilen Özmen’in telefonuna da Perşembe gecesi saat 12.00’den beri ulaşılamıyor. Ailesinin kızları ile ilgili endişeli bekleyişi sürüyor. 15 yaşındaki Yasemin Özmen ile ilgili bilgiye ulaşanların 0546 243 40 77 numaralı telefondan aile yakınlarına ulaşması isteniyor. Polis de Yasemin’i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.