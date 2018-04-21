Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:10 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:57 TSİ )

Yasemin'den 15 gündür haber alınamıyor

Körfez'de ikamet eden 15 yaşındaki Yasemin Özmen’den 15 gündür haber alınamıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez'de ikamet eden 15 yaşındaki Yasemin Özmen’den 15 gündür haber alınamıyor. Körfez 95 Evler’de bulunan Baltalar Fırını’nda tezgahtar olarak çalıştığı öğrenilen Özmen’in Perşembe gecesi saat 22.00’de işten çıktığı, çalıştığı işyerinin anahtarını caddenin karşısında bulunan markete bıraktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi

AİLESİ İYİ BİR HABER BEKLİYOR

Kaybolduğunda üzerinde kot pantolon, kot ceket ve spor ayakkabı olduğu öğrenilen Özmen’in telefonuna da Perşembe gecesi saat 12.00’den beri ulaşılamıyor. Ailesinin kızları ile ilgili endişeli bekleyişi sürüyor. 15 yaşındaki Yasemin Özmen ile ilgili bilgiye ulaşanların 0546 243 40 77 numaralı telefondan aile yakınlarına ulaşması isteniyor. Polis de Yasemin’i bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün 13:10 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Toyota Kocaeli Kaya Plaza'da YANGIN! mask
Toyota Kocaeli Kaya Plaza'da YANGIN!
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı!
33 yaşında hayatını kaybetti mask
33 yaşında hayatını kaybetti
DEAŞ'ın kafa kesen celladı Kocaeli'de yakalandı mask
DEAŞ'ın kafa kesen celladı Kocaeli'de yakalandı
2. el otomobilde devrim gibi karar mask
2. el otomobilde devrim gibi karar
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü! mask
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı!
Katil koca yakalandı! mask
Katil koca yakalandı!
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu! mask
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu!
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime... mask
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime...
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü! mask
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!

GALERİ

Nar Montessori’de 23 Nisan coşkusu mask
Nar Montessori’de 23 Nisan coşkusu
Toyota Kaya Plaza’da 23 Nisan şenliği mask
Toyota Kaya Plaza’da 23 Nisan şenliği
41 ülkenin çocukları Kocaeli'ye akın etti mask
41 ülkenin çocukları Kocaeli'ye akın etti
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış mask
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı mask
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ! mask
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL