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Engin Uçar, Akın Doğan’a saldırdı!

Kocaeli Ticaret Odası’nda meclis başkanlığı seçimlerinin ardından katip üyeliğine seçilen Engin Uçar, meclis başkanı Akın Doğan’a “benim ismimi neden yazdın” diyerek saldırmaya çalıştı.

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Kocaeli Ticaret Odası’nda meclis başkanlığı seçimlerinin ardından kavga çıktı. İddialara göre Meclis Başkanı Akın Doğan, Engin Uçar’ı kendi listesine katip üyesi olarak yazdı. Yine iddialara göre isminin katip üyeliğine yazılmasını istemeyen başkan yardımcılığı görevine yazılmasını isteyen ve ismimin başkan yardımcılığı görevinden son anda silinmesine tepki gösteren Engin Uçar, seçim sonrası Akın Doğan’ın odasına girerek Doğan’a saldırmak istedi. Basın mensuplarının görüntü almaması için kapılar kilitlenirken kavgayı meclis üyeleri ayırdı.

Bugün 13:26 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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