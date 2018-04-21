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KOTO'da Akın Doğan yeniden başkan seçildi!

Kocaeli Ticaret Odası’nın yeni döneminde gerçekleştirilen ilk meclisinde mevcut başkan Akın Doğan tek aday olarak girdiği meclis başkanlığı seçimlerinden tekrar başkan seçildi.

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Kocaeli Ticaret Odası’nın yeni dönem ilk meclis toplantısı Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yeni dönemin ilk toplantısı olması dolayısıyla meclis başkanlığı görevini meclis üyelerinden yaşça en büyük olan Alp Kayalar üstlendi. Meclis başkanlığı seçimine tek aday olarak giren mevcut başkan Akın Doğan yeniden KOTO’nun meclis başkanı seçilirken başkan yardımcılığı görevine Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, katip üyeliğine ise Engin Uçar seçildi.

2018-2022 DÖNEMİ HAYIRLI OLSUN

Kocaeli Ticaret Odası’nın yeni dönem ilk meclisinde yaşça en büyük olan isim Alp Kayalar meclis başkanlığı görevini üstlenirken Kayalar yaptığı konuşmada, “Odamızın 2018-2022 dönemi hayırlı olsun” dedi. Kayalar’ın konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek seçime geçildi. Seçim sonucunda 45 oy kullanırken mevcut başkan Akın Doğan yeni dönemde de Kocaeli Ticaret Odası’nın meclis başkanı seçildi.

Bugün 13:31 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

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