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Maddeye de HODRİMEYDAN!

Kocaelispor’un cefakar taraftarı grubu Hodri Meydan’dan anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. İzmit Sabri Yalım Parkı’nda toplanan Yeşil Siyahlılar, ‘Uyuşturucuya Hayır!’ dedi. İl ve ilçe siyasi temsilcileri de Hodri Meydan’a tam destek verdi.

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Hodri Meydan Taraftar Grubu Lideri Enver Güler’in ev sahipliğindeki basın açıklamasına Antalya 07 Gençlik Taraftar Lideri Gürhan Güneyli, Kocaelispor’un eski futbolcularından Engin Öztonga, çok sayıda Kocaelispor taraftarı, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Belediyesi Başkanvekili Güray Oruç ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

TAM DESTEK GELDİ

Hodri Meydan Grubu Lideri Enver Güler, “Hodri Meydan Taraftar Derneği olarak 21’inci yüzyılın vebası olan uyuşturucu illetiyle mücadele edeceğiz ve kesinlikle kendi organizasyonumuzda buna müsaade etmeyecek şekilde önlemler almış bulunmaktayız. Bu sorunun çözümünde emniyet, aileler, STK’lar ve bireyler olarak topyekun rol almalıyız. Bizler tribünlerde uyuşturucu madde etkisiyle kendini kaybedenlerden değil, uyuşturucudan uzak duran ve tribünlerde kendini rahatça ifade edenlerden olmalıyız” dedi. Öte yandan tüm siyasi parti temsilcileri yaptıkları konuşmalarla Hodri Meydan’a destek verdi.

Bugün 13:39 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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