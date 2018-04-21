Gebze kazanırsa 3. Lig’de!

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta lider olan Gebzespor, yarın Altınova Belediyespor ile 3. Lig’e çıkma maçı oynayacak. Eskişehir Atatürk Stadı’ndaki maç 15.00’da başlayacak. Gebze’den maça 100 otobüsün gideceği belirtilirken, Teknik Direktör Özgür Vurur “Sözün bittiği yerdeyiz. İnşallah 3. Lig takımı olarak şehre döneceğiz” dedi. Gebze taraftarı maçı Maraton tribününden takip edecek.