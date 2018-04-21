Sarı Yeşilli ekibimiz maçı kazandığında bitime iki hafta kala çok büyük bir fırsatı eline geçirecek. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak ve mücadeleyi Antalya’dan İkinci Lig hakemi Gökçen Öztürk düdük çalacak. Darıca’yı takip eden Ankara Demir’in rakibi Muğlaspor olacak. Muğla’yı Darıca’nın eski teknik adamlarından Ramazan Silin çalıştırıyor.
Bugün 13:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:52 TSİ )
Her şey Darıca’nın elinde!
3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği, yarın 24 Erzincan ile çok kritik bir maça çıkacak.
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Bugün 13:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz