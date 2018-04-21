Her şey Darıca’nın elinde!

Sarı Yeşilli ekibimiz maçı kazandığında bitime iki hafta kala çok büyük bir fırsatı eline geçirecek. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak ve mücadeleyi Antalya’dan İkinci Lig hakemi Gökçen Öztürk düdük çalacak. Darıca’yı takip eden Ankara Demir’in rakibi Muğlaspor olacak. Muğla’yı Darıca’nın eski teknik adamlarından Ramazan Silin çalıştırıyor.