İkinci Lig Kırmızı Grup’ta veda maçlarına çıkan Kocaeli Birlikspor, yarın Sivas Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Hafta arasında teknik adam Murat Gündoğdu ile yolları ayıran Kırmızı Beyazlıları, Ferit Alper Salgın çalıştırdı. Sivas Muhsin Yazıcığlu Spor Kompleksi’ndeki maç saat 15.30’da başlayacak, mücadeleyi Amasya Bölgesi’nden Bilal Köseoğlu yönetecek.
Bugün 13:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:53 TSİ )
Kocaeli Birlik, Sivas’ta!
İkinci Lig Kırmızı Grup’ta veda maçlarına çıkan Kocaeli Birlikspor, yarın Sivas Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.
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Bugün 13:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz