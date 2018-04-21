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Gölcük’te sahne gençlerin

3. Lig 2. Lig Grup’ta mücadele eden ve ligi bitiren Gölcükspor, yarın ligden düşen Yeşil Bursa’yı konuk edecek.

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3. Lig 2. Lig Grup’ta mücadele eden ve ligi bitiren Gölcükspor, yarın ligden düşen Yeşil Bursa’yı konuk edecek. Kırmızı Siyahlıların bu maçta genç futbolculara şans vereceği tahmin ediliyor. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak ve mücadeleyi İzmir’den Sefa Can Maral yönetecek. Gölcükspor 41 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Bugün 13:53 TSİ - Spor

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