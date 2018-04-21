İzmit Terzibayırı Mahallesi'nde ikamet eden, Seka Kağıt Fabrikası'ndan emekli, Kocaelispor'un tarihindeki ilk kaptanı olan Kemal Alsar (79) yakalandığı Alzheimer hastalığına bağlı sebeplerden ötürü hayatını kaybetti. 12 yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Kemal Alsar'ın ölümü Kocaelispor camiasında derin üzüntüye neden olurken, cenazesi bugün (Cumartesi) Terzibayırı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Bugün 13:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:47 TSİ )
Kocaelispor'un efsanesi hayatını kaybetti
Kocaelispor'un tarihindeki ilk kaptanı Kemal Alsar, Alzheimer hastalığına bağlı sebeplerden ötürü 79 yaşında hayatını kaybetti.
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Bugün 13:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz