Kocaelispor'un efsanesi hayatını kaybetti

İzmit Terzibayırı Mahallesi'nde ikamet eden, Seka Kağıt Fabrikası'ndan emekli, Kocaelispor'un tarihindeki ilk kaptanı olan Kemal Alsar (79) yakalandığı Alzheimer hastalığına bağlı sebeplerden ötürü hayatını kaybetti. 12 yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Kemal Alsar'ın ölümü Kocaelispor camiasında derin üzüntüye neden olurken, cenazesi bugün (Cumartesi) Terzibayırı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.