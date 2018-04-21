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Gökhan Özdemir buzda devrim yapacak!

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu 28 Nisan’da, Ankara’da gerçekleşecek. Adaylardan Gökhan Özdemir, ilimiz buz sporları kulüp başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi.

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İlimiz, buz sporları adına önemli bir spor insanını ağırladı. Buz sporlarının içinden gelen ve yıllarını buz sporlarına adamış, aynı zamanda Türkiye Buz Federasyonu Başkanvekili olan Gökhan Özdemir, 28 Nisan’da Ankara’da gerçekleşecek olan Türkiye Buz Federasyonu seçimlerinde Özcan Çiftçi ile yarışacak. Özdemir, projelerini aktarmak için ilimiz buz spor kulüp başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Deneyimli spor insanı buz sporlarında Kocaeli’nin söz sahibi olduğu bir şehir olduğunu ifade ederken, göreve geldiklerinde önemli değişikliklere imza atacaklarını belirtti.

PROTOKOL DA YER ALDI

Seka Park Otel’de gerçekleşen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Fehmi Çelik, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kocaeli Şube Müdürü Nedim Aslan, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Recep Ali Er, Ercüment Yıldırım, İlyas Şimşek ,Orhan Şahin, Curling İl Temsilcisi Bülent Cengizhan, Curling Eski İl Temsilcisi Ata Yetişken, Buz Pateni Federasyonu Basın Kurulu Üyesi Tahir Eroğlu, Erzurum Pal - Kar Spor Kulübü Başkanı Arif Karadağ ile antrenör eşi Yulia Karadağ, ilimiz buz sporları kulüp başkanları, yöneticileri ile kulüp delegeleri katıldı.

ÖNEMLİ OLAN KALEFİYE ANTRENÖR

Gökhan Özdemir yaptığı konuşmada kalifiye antrenör konusuna önem vereceklerini belirtti. Kulüp, sporcu ve antrenör sayısındaki dengeyi kuracaklarını belirten Özdemir, teknik kurulların da tam yetki ile görev yapacağını belirtti. Hakemlerin her zaman yanlarında olacaklarını söyleyen Özdemir, yakın ve uzun vadede tesis projeleri olduğunu vurguladı. Özdemir ayrıca güçlü bir yönetim ile seçime hazırlandıklarını ifade ederken, sporcuların ve antrenörlerin konaklama ile diğer konularla ilgili hiçbir problem yaşamayacağının garantisini vererek, seçimlerin ülke buz sporlarına hayırlar getirmesini diledi.

Bugün 14:15 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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