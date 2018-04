Hüseyin Gülister: 2019 bizim yılımız olacak!

Gülister sezon değerlendirmesini yaparken 2019’un kendileri için çok iyi geçeceğine inandığını ifade etti.

ŞAHİN VE ÇUBUKLU’YA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gazetemizi yeni yerinde ziyaret eden Gölcükspor Alt Yapı Koordinatörü Hüseyin Gülister, sezonu değerlendirdi. Özellikle Başkan Ahmet Şahin ile teknik adam Kayhan Çubuklu’ya alt yapıya gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür eden Gülister şu ifadelere yer verdi: Başkanımız Ahmet Şahin ve A takım teknik direktörümüz Kayhan Çubuklu’ya teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Onların alt yapıya olan bakış açıları ben ve antrenör arkadaşlarımı oldukça motive ediyor. Çalışmalarımızı yüksek bir enerji ile yapıyoruz.

OLCAY BALABAN, ÖMER ŞEKERCİ, MURAT AĞACAN

Tabii ki alt yapı yöneticilerimiz Olcay Balaban, Ömer Şekerci ile Murat Ağacan bir dediğimizi iki etmiyor. Üçü de gençleri ve Gölcükspor’u çok seviyor. Geleceğimiz için atılan her adıma sahip çıkıyor, katkı sunuyor. Sağ olsun, var olsunlar. U-19 grubumuzdan A takıma 8 futbolcu gönderdik. Furkan Özyapı, Atakan, Ferhat Araz ve Aziz Mirza Kılıç dakika buluyor, Eray Yavuz, Yunus, Mirza Can ve Kerem Yaşar da antrenmanlara çıkıyor. Her biri bu şehrin evlatları ve profesyonel ortamı görmeleri bizler için de ayrı bir gurur. Bizim için önemli olan alt yapıdan üst yapıya atabildiğimiz kadar futbolcu atmak, ancak bu isimlerin de süre bulması çok daha değerli.

HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Gölcük Metin Uzuner Tesisleri’nde U-11 - 12 futbol şenliği düzenledik. Her şey çok iyi geçti. A takım kafilesi bizleri yalnız bırakmadı. Organizasyonda toplam 32 grup mücadele etti. Sabahtan öğlene kadar 2006, öğleden sonra da 2007 doğumlu gruplar maç yaptı. İstanbul ve Tekirdağ’dan gelen misafirlerimiz The Ness Otel’de konakladı. Bu çocukların güler yüzünü ve heyecanını görmek bizim için her şeyden daha değerliydi.

GÖLCÜK’TE AİLE ORTAMI VAR

Göreve bu yıl başladık. Çalışmalarımız tempo kesmeden devam ediyor. Öncelikli olarak futbol okullarını açık sahaya aldık. Tüm yaş gruplarımız büyük sahada çalışıyorlar. Fiziki şartlarımız yönetimimizin özverili çalışmaları ile Bölgesel Gelişim Ligi’ne oynamaya hazır geldi. Gölcük’teki ortam tam istediğimiz gibi. Gölcükspor bölgenin hami takımı olarak görülüyor. Burada güzel bir aile ortamı var. Gölcükspor alt yapısı olarak tüm kulüplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 15 yaşına kadar hiçbir kulüpten çok ekstra olmadığı sürece futbolcu talep etmiyoruz.

15 YAŞ ALTINDA FUTBOLCU TALEP ETMİYOR

15 yaş ve yukarısı için de diğer kulüpleri sıkıntıya sokmayacak şekilde hareket ediyoruz. Bizlere destek olan kulüplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Alt yapıda 250’ye yakın sporcumuz var.Grup antrenörlerimiz sporcu – aile – eğitim arasındaki dengeyi iyi koruyor. Kendilerini her zaman yenileyen, güncel bir antrenör grubu ile üreten bir kulüp olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şu bir gerçek ki, Altınordu örneğinde olduğu gibi kulüpler alt yapıları ile ayakta kalıyor. Kâr elde eden bir kulüp modelini önemsiyoruz.

A TAKIMA ALINAN GENÇ FUTBOLCULAR:

Yunus - Sol bek

Furkan Özyapı - Orta saha

Atakan – Sağ – Sol kanat

Ferhat Araz – Orta saha

Aziz Mirza Kılıç - Kanat

Eray Yavuz - Stoper

Mirza Can – Forvet

Kerem Yaşar – Forvet