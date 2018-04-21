EMEP 1 Mayıs’ta Gebze’de

EMEP İl Başkanı Arzu Erkan partisinin il binasında 1 Mayıs ile ilgili kararını açıkladı. Basın açıklamasında Erkan’ın yanı sıra İzmit İlçe Başkanı Reyhan Başaran, eski il başkanı Güner Kizir ve Emek Gençliği üyeleri yer aldı. Memur Sen ile 1 Mayıs’ta ortak hareket etmelerinin mümkün olmayacağını söyleyen EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, “Partimiz 1 Mayıs günü saat 10.00'da Gebze Trafo Meydanı'nda İzmit, Derince, Körfez, Gebze ve darıca ilçe örgütleri ile yer alacak, tüm Kocaelili işçi ve emekçileri de Gebze'de güçlü bir 1 Mayıs için buluşmaya çağırmaktadır” dedi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KESİLMİYOR

“İşsizlik kâbus gibi üzerimize çöktü” diyen Arzu Erkan, “Rakamlarla oynamalarına rağmen işsizlik düşürülemiyor. İşçi ve emekçilerden kesilen vergilerden, işsizlik fonundan, iş kur üzerinden patronlara aktarılan onca kaynağa rağmen işsizlik düşmüyor. Üniversite mezunları bile ya işsiz ya da asgari ücretli işleri zor buluyor. İş cinayetleri azalmak yerine artıyor. Önlem alınmadığı için her yıl 2000 işçiyi iş cinayetlerinde kaybediyoruz. Patronlar daha çok kazansın diye işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıyor. Kadın cinayetleri, tecavüz vb. yeterli önlemler alınmadığı için artıyor. Neredeyse her iki günde bir kadını dövmenin inceliğini anlatanları dinliyoruz. Kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran açıklamalar duyuyoruz. Hükümet ise bunlarla mücadele etmeyi değil, oluşan tepkileri bastırmayı esas iş sayıyor” şeklinde konuştu.

AYLAR ÖNCE BAŞVURU YAPILMIŞTIR

Arzu Erkan sözlerini, “1 Mayıs, işte bütün bunlara işçi sınıfının yanıtı olacaktır. 1 Mayıs’a giderken fabrikalarda, mahallelerde, iş yerlerinde, okullarımızda yan yana gelelim. İnsanca yaşam, barış ve güvenli bir gelecek için 1 Mayıs meydanlarında birleşelim. EMEK Partisi olarak; Kocaeli Valisi ve İzmit Kaymakamı’nın uzlaşmaz ve yasakçı tutumunu kabul edilemez buluyoruz. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin taleplerini görmezden gelen, işçi ve emekçilerin İzmit'te talepleriyle alanda olmasının önüne geçen tutumu kabul edilir değildir. Şüphesiz ki işçi sınıfına ve emekçilere dönük saldırıların artarak sürdürdüğü koşullarda bütün konfederasyon ve sendikaların İzmit'te bir arada olması önemlidir. Lakin hiçbir sendika ve konfederasyonla görüşmeden tek bir konfederasyon, bir oldubitti ile Perşembe Pazarı alanına aylar önce başvurmuş, diğer emekçilere alanı kapatmıştır” şeklinde sürdürdü.

MEMUR SEN İLE ORTAKLAŞMA MÜMKÜN DEĞİLDİR

Erkan, “Üstelik bu konfederasyon kamu emekçilerinin taleplerini yok sayan, onları hükümetin uygulamaları arkasında hizaya dizme amacında ki Memur Sen ile ortaklaşma mümkün değildir. Bunu en iyi kent mülki amirleri bilmektedir. Gerçekler bu kadar yalın ve ortada iken bir işçi kenti olan Kocaeli'de 1 Mayıs'ta alanlarda olmak dün olduğundan daha da önemlidir. Bu gerçekle partimiz Kocaelili işçi ve emekçileri Gebze'de Sendikalar Birliği çağrısı ile yapılacak olan 1 Mayıs mitingine çağırmaktadır. 24 Haziran erken seçimleri öncesi tam da demin saydığımız nedenlerle işçi ve emekçilere dönük saldırılar karşısında etkili ve güçlü 1 Mayıs’lar çok daha önem kazanıyor. Partimiz 1 Mayıs günü saat 10.00'da Gebze Trafo Meydanı'nda İzmit, Derince, Körfez, Gebze ve darıca ilçe örgütleri ile yer alacak, tüm Kocaelili işçi ve emekçileri de Gebze'de güçlü bir 1 Mayıs için buluşmaya çağırmaktadır”dedi.