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Bugün 14:43 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:45 TSİ )

Ekin ve ekibi seçime hazır

AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları yönetimi, önceki gün önemli bir toplantı düzenledi.

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İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, yönetim kurulunun yanı sıra 27 mahalle başkanının katılımı ile bir araya gelerek 24 Haziran seçimlerinin startını verdi. Seçime kadar gece gündüz sahada olacaklarını belirten Ekin, “En iyi sonucu elde etmek için çaba göstereceğiz” dedi.

“4359 KADIN ÜYE VAR”

Partiye sürekli yeni kadınların katıldığını dile getiren Gülsüm Ekin, “Yeni arkadaşlarımız inanılmaz heyecanlı. Ev hanımı ve her meslek grubundan yeni arkadaşlarımız var. Karamürsel’deki kadın üye sayımız 4 bin 359. Bu seçimin sonucunu da kadın seçmenimiz belirleyecek. Tüm bölgelerimizin analizini yaptık. Seçime hazır olarak gireceğiz” diye konuştu.

Bugün 14:43 TSİ - Siyaset

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