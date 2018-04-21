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AKP Gölcük, değerlendirme yaptı

AKP Gölcük İlçe Teşkilatı, önceki gün yapılan parti içi toplantı ile 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimlerle ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

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Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in de katıldığı toplantıda aynı zamanda il yöneticilerinden Samet Taşdelen ile eski ilçe başkanları Mevlüt Demir ile Sedat Yücel de hazır bulundu.

“FİKİRLERİNİZ ÖNEMLİ”

Toplantıda konuşan ilçe başkanı İdris Alp, “Tarihin en önemli seçimine gireceğiz. Ülkemiz için bir var oluş ya da yok oluş seçimi olacak. Biz teşkilat olarak bu seçime hazırız. 24 Haziran’da da 16 yıldır, 12 seçimdir tarih yazan AK Parti teşkilatları olarak yeni bir destana hazırız. Sizlerin fikirleri doğrultusunda 24 Haziran seçimleri öncesinde yol haritamızı çizeceğiz” şeklinde konuştu.

“BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

İdris Alp’ten sonra konuşan belediye başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Gölcük’te, Kocaeli’de ve ülkemizde hep birlikte zaferler kazandık. Bu zaferlerin arkasındaki neden birlik ve beraberliğimizdir. Seçim tarihi belli olduğu andan itibaren heyecanımız yine zirve yaptı. 24 Haziran için çok çalışacağız” dedi. Konuşmaların sonrasında toplantı karşılıklı fikir alışverişi ile son buldu.

Bugün 14:44 TSİ - Siyaset

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