MHP İzmit’te hazırlıklar tamam

İzmit İlçe Teşkilatı’nda son olarak yapılan atama ile Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’na Metin Ceylan atandı. Ceylan’ın görevini en iyi şekilde yapacağına inandığını söyleyen ilçe başkanı Ahmet Yalçınöz, “Etkili Sandık Gönüllüsü (ESG) programını hayata geçirdik. Seçime en hazır parti biziz. SKM başkanlığına da Metin Ceylan’ı getirdik” dedi.