İzmit İlçe Teşkilatı’nda son olarak yapılan atama ile Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’na Metin Ceylan atandı. Ceylan’ın görevini en iyi şekilde yapacağına inandığını söyleyen ilçe başkanı Ahmet Yalçınöz, “Etkili Sandık Gönüllüsü (ESG) programını hayata geçirdik. Seçime en hazır parti biziz. SKM başkanlığına da Metin Ceylan’ı getirdik” dedi.
Bugün 14:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:47 TSİ )
MHP İzmit’te hazırlıklar tamam
24 Haziran’ın erken genel seçim tarihi olarak açıklanmasının ardından MHP’deki parti içi görevlendirmeler de başladı.
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Bugün 14:46 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz