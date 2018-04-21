Toltar ve Akbulut’tan ‘Seçime hazırız’ mesajı

Dilovası’nda da başlayan hareketlilik en üst seviyeye ulaştı. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, yaptıkları açıklama ile seçimlere hazır olduklarını dile getirdi.

“KESKİN VİRAJ”

Seçimler hakkında bilgiler veren belediye başkanı Toltar, “Ülkemizin kalkınmasına yönelik hamleleri ile bilinen AK Parti ile ülkemizin geleceği ve güçlü Türkiye için yeni bir yol haritası belirledik. İçeride ve dışarıda terör öğürtleri ile mücadelemiz sürerken yatırımlarımız da devam ediyor. Ülke olarak 2023 hedeflerine ulaşma konusunda en keskin virajlardan biri olan bu seçimlerde halkımızın yine tercihini AK Parti’den yana kullanacağına inanıyorum” dedi.

“YENİ ZAFERE HAZIRIZ”

AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut’ta yaptığı açıklamada teşkilatımız yapılacak olan seçime hazırdır. Belediye başkanımız, ilçe yönetimimiz, kadın ve gençlik kollarımız, mahalle yönetimlerimizle birlikte kenetlenecek ve çalışarak 24 Haziran’da yeni bir zafer yaşayacağız” dedi.