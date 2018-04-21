CHP Kocaeli'de sürpriz Milletvekili adayı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklaması sonrasında diğer siyasi partiler gibi CHP de kolları sıvadı ve seçim çalışmaları için düğmeye bastı. Bilindiği üzere Kocaeli’de milletvekili sayısı 11’den 13’e çıktı ve CHP’de en merak edilen konulardan biri ise milletvekili adaylarının kimler olacağı. Milletvekilliği aday adayları arasında parti içinde ismi geçenlerden biri ise CHP İl Başkan Yardımcısı Sabriye Şahin.

VEKİLLİK NEDEN OLMASIN?

Milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili gazetemize konuşan CHP İl Başkan Yardımcısı Sabriye Şahin, “Daha çok yeni alınmış bir karar. Parti içinde değerlendirilir, konuşulur ondan sonra karar verilir ancak herkes gibi ben de milletvekili olmak istiyorum. Benim milletvekilliği aday adaylığım parti içindeki ortama bağlıdır. Bana henüz bununla ilgili bir şey gelmedi ancak neden olmasın? Milletvekilliği aday adaylığım olsa da olmasa da parti içinde çalışmalarımıza devam ederiz” açıklamalarında bulundu.