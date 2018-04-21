Hanem Oto Yıkama açıldı

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4 Temmuz Mahallesi FSM Bulvarı’nda hizmete giren Hanem Oto Yıkama adlı iş yerinin açılışı dün yapıldı. Murat Yücebağ’ın sahibi olduğu işletmenin açılışına Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yanı sıra bölge esnafı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. İş yerinin açılışını gerçekleştiren Başkan İsmail Yıldırım, yeni mekanın hayırlı olmasını diledi.