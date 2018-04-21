4 Temmuz Mahallesi FSM Bulvarı’nda hizmete giren Hanem Oto Yıkama adlı iş yerinin açılışı dün yapıldı. Murat Yücebağ’ın sahibi olduğu işletmenin açılışına Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yanı sıra bölge esnafı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. İş yerinin açılışını gerçekleştiren Başkan İsmail Yıldırım, yeni mekanın hayırlı olmasını diledi.
Bugün 15:00 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:04 TSİ )
Hanem Oto Yıkama açıldı
4 Temmuz Mahallesi FSM Bulvarı’nda hizmete giren Hanem Oto Yıkama adlı iş yerinin açılışı dün yapıldı.
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Bugün 15:00 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz