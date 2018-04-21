Türk Hava Yolları’nın ana partnerliğinde gerçekleşecek Türkiye’nin ilk ve tek şova dayalı havacılık fuarı EurasiaAirshow, 25 Nisan’da kapılarını açtığında fuarın en dikkat çeken uçağı A350-1000 olacak. Sadece business ve ekonomi konfigürasyona sahip A350-1000’in en dikkat çeken tarafı ise çift kişilik yatak haline gelen koltukları. Katar aynı zamanda bu koltukları business sınıfında sunan ilk havayolu ve uçakta toplam 6 adet çift kişilik yatak haline gelen koltuk bulunuyor.
Bugün 15:04 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:05 TSİ )
O uçak Türkiye’ye geliyor
Türk Hava Yolları’nın ana partnerliğinde gerçekleşecek Türkiye’nin ilk ve tek şova dayalı havacılık fuarı EurasiaAirshow, 25 Nisan’da kapılarını açtığında fuarın en dikkat çeken uçağı A350-1000 olacak.
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Bugün 15:04 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz