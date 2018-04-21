O uçak Türkiye’ye geliyor

Türk Hava Yolları’nın ana partnerliğinde gerçekleşecek Türkiye’nin ilk ve tek şova dayalı havacılık fuarı EurasiaAirshow, 25 Nisan’da kapılarını açtığında fuarın en dikkat çeken uçağı A350-1000 olacak. Sadece business ve ekonomi konfigürasyona sahip A350-1000’in en dikkat çeken tarafı ise çift kişilik yatak haline gelen koltukları. Katar aynı zamanda bu koltukları business sınıfında sunan ilk havayolu ve uçakta toplam 6 adet çift kişilik yatak haline gelen koltuk bulunuyor.