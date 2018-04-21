ROKETSAN'dan milyon dolarlık üretim

Yaşar açıklamasında, “Cnin milyon doların üzerinde fiyatı var. Bu füzenin entegrasyonunu, son montajını 300 metrekare bir yerde yapıyoruz. Birçok küçük firma burada görev alıyor. Ürettiğimiz Cirit füzesi ya da SİHA'lardan atılan mini akıllı mühimmat MAM-L'nin kilogramı 2 bin doların üzerinde. Türkiye'nin ihracat kilogram fiyatı 1,4 dolar” dedi.