Yaşar açıklamasında, “Cnin milyon doların üzerinde fiyatı var. Bu füzenin entegrasyonunu, son montajını 300 metrekare bir yerde yapıyoruz. Birçok küçük firma burada görev alıyor. Ürettiğimiz Cirit füzesi ya da SİHA'lardan atılan mini akıllı mühimmat MAM-L'nin kilogramı 2 bin doların üzerinde. Türkiye'nin ihracat kilogram fiyatı 1,4 dolar” dedi.
Bugün 15:04 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:05 TSİ )
ROKETSAN'dan milyon dolarlık üretim
ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, SOM füzesi imalatı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
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Bugün 15:04 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz