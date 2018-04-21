Karekod uygulamasının olmadığı 2016 yılında, bankalara ibraz edilen ve toplam tutarı yaklaşık 708 milyar lira olan 21 milyon 191 bin 209 adet çekin, 27 milyar lira tutarındaki 778 bin 370 adedinin karşılıksız çıktığını belirten Tüfenkci, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranının, adette yüzde 3,7, tutarda yüzde 3,9 olduğunu söyledi.
Bugün 15:05 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:06 TSİ )
Karşılıksız çek sayısı düşüyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 1 Ocak 2017 itibarıyla zorunlu hale gelen çekte karekod uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Bugün 15:05 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz