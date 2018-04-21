Hayvan ithalatında ‘kontrol belgesi’ şartı

Tebliğle büyükbaş, küçükbaş, damızlık kanatlı hayvanlar ile üreme ürünlerinin ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin onaylanmasına ilişkin hususlar düzenlendi.
E-BELGE YAPILACAK
Buna göre, ithalat için gereken kontrol belgesinin onaylanması için başvuru dilekçesi, imzalanarak kaşelenmiş kontrol belgesi, fatura, ithal edilecek hayvanlar ile üreme ürünleri için taahhütname ve döner sermaye ücretinin ödendiğine ilişkin belge talep edilecek. Kontrol belgesi, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanacak ve e-belge olarak da düzenlenebilecek.
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