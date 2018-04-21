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Bugün 15:10 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 15:11 TSİ )

23 Nisan'da çocuklar için bi'dolu eğlence Konak Hastanesi'nde

İlimizin önde gelen sağlık kuruluşlarından Konak Hastanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da tüm branşlarda sağlık hizmeti vermeye devam edecek.

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İlimizin önde gelen sağlık kuruluşlarından Konak Hastanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da tüm branşlarda sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Konak Hastanesi resmi bayramımız olan bu özel günde kurum içi etkinlikleri ile çocukları da unutmadı. Palyaçolar eşliğinde sürpriz etkinlikler ve hediyelerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Konak Hastanesi’ni ziyaret etmeyi unutmayın.

Bugün 15:10 TSİ - Sağlık

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