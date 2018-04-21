“Bizim gibi küçük balıkçıları ölmeden mezara koymayın”

Karamürsel Ereğli bölgesinde faaliyet gösteren balıkçılar, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ‘Körfez’deki ağ balıkçılığı yasaklanabilir’ şeklindeki açıklamasının ardından konuyu gündeme aldı. Başlayan balık avı yasağının ardından 4 aylık boşlukta teknelerini ve ağlarını bakıma alan balıkçılar, ağ balıkçılığının yasaklanmasının sektörde kendilerine büyük darbe vuracağını belirtti. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na seslenen balıkçılar, “Ağla avcılık yasaklanırsa biz işsiz kalırız. Bari bize iş bulunmadan yasaklamasınlar” diye konuştu.

TEKNELERİNİ DEMİRLEDİLER

Yeni av dönemi için hazırlıklarını sürdüren Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi’ne bağlı balıkçılar, teknelerini balıkçı barınaklarına demirledi. Geride kalan av sezonunu değerlendiren balık komisyoncusu Mehmet Akış, aşırı avlanma, kirlilik nedeniyle balık popülasyonunun hızla azaldığını, belli bir kota olmadığından ve bilinçsizce avlanmaktan dolayı Körfezdeki balığın azaldığını dile getirdi.

“BOL BALIK ÇIKMADI”

Körfez Balakçılık firmasının sahibi Murat Örün, “Bu yıl beklentilerimizin altında kaldık. Balık sezonu geçse de şükür diyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda balık bol olur. Vatandaşlarımız da balığı ucuz tüketme imkanı bulur” diye konuştu. Ersan Balıkçılık’ın sahibi Şerafettin Ersan, “Sezon bitse de küçük teknelerin tuttuğu balıkları satışa çıkartacağız. 2017-2018 balık sezonu mevsimi açıldığında balığın bol olacağını ve herkesin bol balık yiyeceğini tahmin etmiştik, fakat yanıldık. Çünkü bu sezon denizlerimizden bol balık çıkmadı” ifadelerine yer verdi.

“İTHAL BALIK OLACAK”

Ersan, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da hamsi en çok talep gören balık cinsi oldu ve ayrıca bu sezon 25 yıl aradan sonra ilk kez tezgahlarımızda yer alan ve kısa süreli olan lüfere de talep fazla oldu.15 Nisan tarihi itibariyle denizlerde balık avlanma sezonu kapandı. Yeni sezon ise 1 Eylül’de açılacak. Bu süre içerisinde balıkçılar olarak bizler halkımıza yine balık yedirmeyi sürdüreceğiz. Tezgahlarımızda balık sezonu kapanmış olsa da küçük balıkçıların tuttuğu sardalye, hamsi, istavrit gibi balıkların dışında ithal balık olacak” dedi.

“BUNCA İNSAN EKMEK YİYOR”

Ereğli Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömür Bayraktar, “Ereğli’de yaklaşık 500 kişi balıkçılıktan ekmek yiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nun ‘Körfezde ağ balıkçılığını yasaklayabiliriz’ ifadesi bizleri hepten tedirgin etti. Burada bunca insan buradan ekmek yiyor biz bu saatten sonra ne yaparız nasıl geçiniriz bunları düşünmek lazım. Burada küçük tekne sahiplerinin hepsi önümüzdeki balık sezonuna borçlu girdi. Bize iş bulmadan yasaklanmasın” dedi.

“BİZİ ÖLÜME TERK ETMEYİN”

Naim Dede (50), Mehmet Şıpka (43), Hakan Onat (42) ve Kazım Yılmaz (45) adlı balıkçılar da, “Sayın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, körfezde ağ balıkçılığını yasaklayacağız açıklamasıyla bizim gibi küçük balıkçılık yapanları ölmeden mezara koyacak. Bizler dedelerimizden, babalarımızdan kalan bu mesleği sürdürüyoruz, bizim bu yaştan sonra hangi işi yapma imkanımız olabilir. Evimize nasıl ekmek götüreceğiz, çocuklarımızı nasıl okutacağız bunlar düşünülmeden lütfen hareket edilmesin. Bizlere sorulmadan bu yasağın alınması bizi ölüme terk etmek anlamına gelir” dediler.