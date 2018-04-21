Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:27 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:30 TSİ )

Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda 23 Nisan Şenliği

Kocaeli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, kurumda anneleri ile kalan çocuklar için 23 Nisan Şenliği düzenledi. Birçok derneğin katkısıyla düzenlenen etkinlik oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kurumun psikologu Sinem Çetin, sosyal çalışmacı Meltem Erenel ve kurum okul öncesi öğretmeni Emsal Gündüz öncülüğünde ilk Çocuk Şenliği düzenlendi. Etkinliğe Kocaeli Tuncay Emir Anaokulları, İzmit Topçular İlkokulu, Kocaeli Hayata Dönüş Derneği, İzmit Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği, kurum müdürleri, infaz koruma memurları, Kandıra Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kadın hükümlüler katıldı.

MERAK VE İLGİYLE İZLENDİ

Açık Ceza İnfaz Kurumunda 0-6 yaş aralığındaki çocukları ile kalan anneler, etkinliği sonuna kadar merakla ve ilgiyle izlediler. Kurumun gündüz bakım evinde kalan 3-6 yaş öğrencilerinin yaptığı resim-el işi sergisi davetlilerin ve miniklerin beğenisini topladı. 23 Nisan Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler, milli duygulara da vurgu yaparak günün anlam ve önemini hatırlatırken kurum öğrencilerinin Hayat Bayram Olsa dansı, kurum hükümlülerinin folklor ekibi gösterisi ve Topçular İlkokulu Halk Oyunu ekibinin gösterileri  izleyicilerden büyük alkış topladı.    

HEDİYELER VERİLDİ

Etkinlikte balon yarışması, sandalye kapmaca, elma yarışması ile eğlenen minik öğrencilere hediyeleri öğretmenleri tarafından verildi. Kurumda üstün çalışma gayreti sergileyen annelere de kurum 2. Müdürü Kadir Erdoğan tarafından takdir belgeleri sunuldu. Tuncay Emir Anaokulu kurucusu Melike Erseven Ergi ve kurumun öğretmenleri, Hayata Dönüş Derneği Başkanı Nezahat Erok ve dernek üyeleri, İzmit Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı Yelda Teker ve dernek üyeleri, İzmit Belediyesi Mehmet Çetin etkinliğin düzenlenmesinde  büyük katkıda bulundu.

23 NİSAN PASTASI KESİLDİ

Kadın Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü İbrahim Soydan’ın  kapanış konuşmasının ardından derneklere teşekkür belgeleri takdim edildi. Çocukların topluca 23 Nisan pastasını kesmelerinin ardından Hayata Dönüş Derneği’nin miniklere boyama kitabı ve kalemleri hediye etmesi, İzmit Soroptimist Kulübünün katılan tüm çocuklara elma şekeri dağıtması ve uçan balonların gökyüzüne bırakılması ile şenlik sona erdi.

Bugün 15:27 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
O yol trafiğe kapatılacak! mask
O yol trafiğe kapatılacak!
Toyota Kaya'dan yangın açıklaması! mask
Toyota Kaya'dan yangın açıklaması!
Bahçeli'den İYİ Parti açıklaması mask
Bahçeli'den İYİ Parti açıklaması
CHP yarın İYİ Parti ile ittifak için görüşecek mask
CHP yarın İYİ Parti ile ittifak için görüşecek
Bu mahallelerde yaşayanlar dikkat! Elektrikler... mask
Bu mahallelerde yaşayanlar dikkat! Elektrikler...
KOTO'da Akın Doğan yeniden başkan seçildi! mask
KOTO'da Akın Doğan yeniden başkan seçildi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı! mask
Dini nikahlı eşini neden öldürdüğü ortaya çıktı!
Katil koca yakalandı! mask
Katil koca yakalandı!
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu! mask
Parçalanarak gömülmüş ceset bulundu!
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime... mask
Başbakan açıkladı: İYİ Parti seçime...
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü! mask
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!

GALERİ

Nar Montessori’de 23 Nisan coşkusu mask
Nar Montessori’de 23 Nisan coşkusu
Toyota Kaya Plaza’da 23 Nisan şenliği mask
Toyota Kaya Plaza’da 23 Nisan şenliği
41 ülkenin çocukları Kocaeli'ye akın etti mask
41 ülkenin çocukları Kocaeli'ye akın etti
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış mask
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı mask
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ! mask
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL