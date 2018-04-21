Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda 23 Nisan Şenliği

Kocaeli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kurumun psikologu Sinem Çetin, sosyal çalışmacı Meltem Erenel ve kurum okul öncesi öğretmeni Emsal Gündüz öncülüğünde ilk Çocuk Şenliği düzenlendi. Etkinliğe Kocaeli Tuncay Emir Anaokulları, İzmit Topçular İlkokulu, Kocaeli Hayata Dönüş Derneği, İzmit Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği, kurum müdürleri, infaz koruma memurları, Kandıra Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kadın hükümlüler katıldı.

MERAK VE İLGİYLE İZLENDİ

Açık Ceza İnfaz Kurumunda 0-6 yaş aralığındaki çocukları ile kalan anneler, etkinliği sonuna kadar merakla ve ilgiyle izlediler. Kurumun gündüz bakım evinde kalan 3-6 yaş öğrencilerinin yaptığı resim-el işi sergisi davetlilerin ve miniklerin beğenisini topladı. 23 Nisan Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler, milli duygulara da vurgu yaparak günün anlam ve önemini hatırlatırken kurum öğrencilerinin Hayat Bayram Olsa dansı, kurum hükümlülerinin folklor ekibi gösterisi ve Topçular İlkokulu Halk Oyunu ekibinin gösterileri izleyicilerden büyük alkış topladı.

HEDİYELER VERİLDİ

Etkinlikte balon yarışması, sandalye kapmaca, elma yarışması ile eğlenen minik öğrencilere hediyeleri öğretmenleri tarafından verildi. Kurumda üstün çalışma gayreti sergileyen annelere de kurum 2. Müdürü Kadir Erdoğan tarafından takdir belgeleri sunuldu. Tuncay Emir Anaokulu kurucusu Melike Erseven Ergi ve kurumun öğretmenleri, Hayata Dönüş Derneği Başkanı Nezahat Erok ve dernek üyeleri, İzmit Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği Başkanı Yelda Teker ve dernek üyeleri, İzmit Belediyesi Mehmet Çetin etkinliğin düzenlenmesinde büyük katkıda bulundu.

23 NİSAN PASTASI KESİLDİ

Kadın Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü İbrahim Soydan’ın kapanış konuşmasının ardından derneklere teşekkür belgeleri takdim edildi. Çocukların topluca 23 Nisan pastasını kesmelerinin ardından Hayata Dönüş Derneği’nin miniklere boyama kitabı ve kalemleri hediye etmesi, İzmit Soroptimist Kulübünün katılan tüm çocuklara elma şekeri dağıtması ve uçan balonların gökyüzüne bırakılması ile şenlik sona erdi.