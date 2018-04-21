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Zeytinoğlu: İhracatın yıldızı otomotiv

Kocaeli’nin dış ticaret verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İhracata en verimli mart ayını geçirdik. Satış miktarını büyük oranda artıran otomotiv sektörü, dış ticaretimizin yaklaşık yarısını üstlenmiş görülüyor” dedi.

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı bir açıklama ile kentimizin dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Kocaeli Gümrükleri tarafından açıklanan veriler üzerinde yorum yapan Başkan Zeytinoğlu, geçtiğimiz mart ayında ilimizden 2.29 milyar dolarlık ihracatın yapıldığını, buna karşılık ithalat miktarının ise 4.75 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı.

BAŞARILI SEKTÖRLER

İhracatın ocak ayından itibaren kademeli olarak artış gösterdiğini belirten Zeytinoğlu, “İhracatta en yüksek mart ayını geride bıraktık. İhracat artışında otomotiv, demir, çelik, iklimlendirme sanayi ve makine sektörlerindeki artışların etkisini görüyoruz. Bu ihracat performansımızın süreklilik kazanmasını istiyoruz” dedi.

İHRACATIN YARISINI OTOMOTİV YAPTI

İlimizdeki en dikkat çeken sektörün yine otomotiv olduğunu belirten Zeytinoğlu, “İhracat kalemlerimizdeki en büyük pay otomotivin oldu. Bu alanda dış ticaret yüzde 24.2 oranında arttı. Otomotiv sektörü kentim tüm ihracatının yüzde 49.1’ini tek başına yapmış oldu. İlk üç aylık dönemde ise 2017’de yüzde 40 olan payını bu yıl yüzde 50’ye yükseltti. Tüm firmalarımızı kutluyoruz” diye konuştu.

“İTHALAT DA YÜKSELDİ”

Bu arada bir de uyarıda bulunan Zeytinoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mart ayında yaşanan ihracat artış hızı ithalatın gerisinde kaldı. İlimiz dış ticaret rakamları Türkiye geneli ile paralellik gösterdi. Petrol fiyatlarındaki gelişmeler nedeniyle ithalat artışlarının hızlandığını görüyoruz. Mart ayında petrol fiyatları geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 25 civarında arttı.”

Bugün 15:30 TSİ - Ekonomi

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