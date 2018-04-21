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Körfez Belediyesi’nin filosu güçlendi

Körfez Belediyesi, ilçeye daha iyi hizmetleri verebilmek için satın aldığı yeni iş makineleri ile araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

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2017 yılında 62 yeni aracı öz kaynaklarıyla bünyesine katan ve yıl içinde de ihtiyaçlar doğrultusunda birimlere araç takviye yapan Körfez Belediyesi son olarak iki adet iş makinesini daha fen işleri müdürlüğü bünyesine dahil etti.

BAŞKAN BARAN İNCELEDİ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da başkan yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte yeni araçları inceledi. Baran, “Fen işleri, temizlik işleri, park ve bahçeler müdürlüğü gibi önemli birimlerin çalışmalarında kolaylık sağlayacak araç takviyelerini gerçekleştirerek halkımıza daha iyi hizmet etme adına her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz” dedi.

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