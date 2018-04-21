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Bahçeli'den İYİ Parti açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

MHP'nin seçim stratejisi cumhur ittifakı çerçevesinde kendi siyasi kimliğini koruyarak her ilin seçim çevresinde öngörülen sayılarla aday belirlemek suretiyle TBMM'de güçlü olabilecek bir ağırlıkta çalışmalarını sürdürecektir. Bir yanda Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz. MHP'nin siyasi kimliğini korayan bir kadro ile TBMM'de yer almak için çaba göstereceğiz.

"Seçime girsinler"

Slogan belirlediniz mi? sorusuna ise, Ortak miting yapmak yakışık almaz. Slogan için arkadaşlarımız çalışıyor. Zamanında yapılmayan seçim baskındır. Bahçeli İYİ Parti sorusna ise "İlgi alanımız değil, seçime girsin..." şeklinde konuştu.

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