CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti heyetlerinin yarın 24 Haziran seçimlerinde ittifak görüşmeleri için bir araya geleceğini belirterek, ''Pazartesi günü ise SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim'' dedi.
Bugün 15:41 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:47 TSİ )
CHP yarın İYİ Parti ile ittifak için görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın İYİ Parti ve Saadet Partisi ile görüşeceğini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz