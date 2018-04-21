CHP yarın İYİ Parti ile ittifak için görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti heyetlerinin yarın 24 Haziran seçimlerinde ittifak görüşmeleri için bir araya geleceğini belirterek, ''Pazartesi günü ise SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim'' dedi.