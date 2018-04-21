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Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı

İzmit’te yeni bir tat olmaya aday Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu kapılarını tatlıseverlere açtı.

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1993 yılından beri tatlı sektöründe imalat olarak hizmet veren aslen Bingöllü olan Murat, Remzi ve Yılmaz Alkaşı kardeşlerin sahibi olduğu Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:43B İzmit adresinde dualarla hizmete açıldı. Açılış törenine Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci, Kocaeli Genç İş Adamları Derneği (KOGİAD) Bilal Bozkurt, Yenimahalle Oğuz Camii imamı Serdar Okuş başta olmak üzere davetliler katıldı. İşletme Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Gedikli’nin yaptığı dualarla açıldı.

“YEMEKTEN SONRA TATLI YEMEK BİR KÜLTÜR”

Cevizli, burma ve basma kadayıf çeşitlerinin yanısıra; Erzurum dolması, Sütlü Nuriye,fıstıklı, cevizli baklava çeşitlerinin de damaklarda lezzet bırakacak kadar iddialı olduğunu söyleyen Alkaşı, “Yemekten sonra tatlı yemek bir kültürdür. Bu alandaki eksikliği, damaklarda kalacak kadar özel tatlılarımızla doldurmayı hedefliyoruz. Kendi imalatımız olan tatlılarımızı çok uygun fiyatlar ile Kocaeli halkı ile buluşturduk. Ürünlerimizi tamamen günlük ve taze olarak her gün halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

“KENDİ İMALATIMIZ”

Alkaşı son olarak baklavada dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsederek, “Baklava da glikoz kullanılırsa baklavanın tadı olmaz. Sadece şeker ve boğazı yakan bir tat oluşur. Daha sonra ise midede yanma yapar. Bizim kendi imalatımız olan tatlılarımızda glikoz şurubu kullanılmıyor. Tamamen toz şeker ile üretim yapıyoruz. Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu olarak ailelerimizin değer verdiği kalite ve hijyen gibi değerlere bizlerde müşteri memnuniyeti anlayışı ile hizmet ederek cevap vereceğiz” dedi.

DEĞİRMENCİ,”KOCAELİ HALKINA HAYIRLI OLSUN”

Alkaşı kardeşlere hayırlı olsun dileklerinde bulunan Kocaeli Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci,” Bir hemşerimizin daha Kocaeli’ye gelip yatırım yapması bizim için mutluluk verici. İşletmenin hem Kocaeli halkına hem de Alkaşı kardeşlere hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 16:32 TSİ - Ekonomi

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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