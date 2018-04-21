O Genel Başkan, Kocaeli’de kaza geçirdi!

Kaza, Kocaeli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kavşağında yaşandı. Başkan Ateş’in içerisinde bulunduğu otomobil aynı yönde seyreden diğer bir otomobille çarpıştı. Kazada, Başkan Ateş’in ve otomobildekilerin emniyet kemerlerinin takılı olması kötü bir durumun önüne geçti. Diğer araçta bulunan yolcuların ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.