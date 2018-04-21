Kaza, Kocaeli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kavşağında yaşandı. Başkan Ateş’in içerisinde bulunduğu otomobil aynı yönde seyreden diğer bir otomobille çarpıştı. Kazada, Başkan Ateş’in ve otomobildekilerin emniyet kemerlerinin takılı olması kötü bir durumun önüne geçti. Diğer araçta bulunan yolcuların ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
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O Genel Başkan, Kocaeli’de kaza geçirdi!
Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş’in içinde bulunduğu otomobil Kocaeli’de aynı yönden seyreden başka bir otomobille çarpıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz