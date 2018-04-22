Olay, İzmit Fethiye Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayakkabı dükkanının bodrum katında bulunan elektrik kontağında kısa devre meydana gelmesi sonucu kablolar alev aldı. Kabloların alev aldığını gören mağazadaki personel itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler elektrik kontağında gerekli incelemeleri yaptı. İncelemelerin ardından tehlikeli bir durumun bulunmadığını fark eden ekipler olay yerinden ayrıldı.
Bugün 09:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:31 TSİ )
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar
İzmit'te bir ayakkabı mağazasının elektrik kontağındaki meydana gelen kısa devre sonucu tutuşan kablolar, itfaiyeyi harekete geçirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz