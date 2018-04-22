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Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar

İzmit'te bir ayakkabı mağazasının elektrik kontağındaki meydana gelen kısa devre sonucu tutuşan kablolar, itfaiyeyi harekete geçirdi.

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Olay, İzmit Fethiye Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayakkabı dükkanının bodrum katında bulunan elektrik kontağında kısa devre meydana gelmesi sonucu kablolar alev aldı. Kabloların alev aldığını gören mağazadaki personel itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler elektrik kontağında gerekli incelemeleri yaptı. İncelemelerin ardından tehlikeli bir durumun bulunmadığını fark eden ekipler olay yerinden ayrıldı.

Bugün 09:08 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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