Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar

Olay, İzmit Fethiye Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayakkabı dükkanının bodrum katında bulunan elektrik kontağında kısa devre meydana gelmesi sonucu kablolar alev aldı. Kabloların alev aldığını gören mağazadaki personel itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler elektrik kontağında gerekli incelemeleri yaptı. İncelemelerin ardından tehlikeli bir durumun bulunmadığını fark eden ekipler olay yerinden ayrıldı.