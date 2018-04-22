Başbakan Yardımcısı Işık: “Gidecek başka yerimiz yok"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’de Kocaeli Abhaz Derneğinin açılış törenine katıldı. Kocaeli Abhaz Derneğinin hizmet binasında gerçekleşen açılış törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Biz bu tuzaklara düşmeyeceğiz”

Açılış töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bizleri diz çökertmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Bizi bölmek isteyenler, birbirimize düşürmek isteyenler var. İşte Amerika, işte Batı medeniyetinin acıması yok. Dünya’da kan dökülüyormuş, insanlar yurtlarından kovuluyormuş, zulme haksızlığa uğruyormuş sömürülüyormuş. PKK’yı İŞİD’i, PYD’yi kuran onlar, hepsi onların planları. Bize savaş ilan etmişlerdir. İnşallah biz bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Güçlü bir ülke olacağız” dedi.

“Abhaz toplumu, bizi biz yapan değerlere en fazla sahip çıkan toplumlardan birisi”

Daha sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Abhaz toplumu, tarihte en fazla zulme uğrayan, çile çeken, bundan dolayı da en fazla bedel ödeyen toplumların başında geliyor. Maalesef yüz yıllardan beri günümüze kadar, özellikle 19. yüzyılda yaşadığı zulüm ve bunun sonucunda oluşan Abhaz tarihinin hiçbir zaman unutulmayacak dönemleridir. Bu süre içerisinde çok şehit verdi Abhazlar. Verdikleri bu şehitler, yurtlarından çıkartılmış olmaları, onlara aslında sahip oldukları değerleri unutturamadı. Abhaz toplumu, bizi biz yapan değerlere en fazla sahip çıkan toplumlardan birisi” diye konuştu.

“Belli sıkıntılar bugün yaşansaydı gidecek başka bir yerimiz yok”



Işık, sözlerine şöyle devam etti:

“İbn-i Haldun diyor ki, ‘Geçmiş, geleceğe suyun suya benzemesi kadar benzer.’ Onun için geçmişi hiç unutmayacağız. Elbette geçmişe bağlı kalmayacağız. Geleceğimizi inşa etmek için Abhazlara kucağını açan bir Türkiye vardı. Allah muhafaza etsin, belli sıkıntılar bugün yaşansaydı gidecek başka bir yerimiz yok. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamız bütün bir millet olarak asla riske atamayacağımız, vaz geçmeyi göze dahi almayı vaz geçemeyeceğimiz değerlerimizdir. Bütün hemşehri derneklerimizi şu üç konuyu aktaracağım. Abhaz Derneğinin birinci misyonu, Abhaz kültürünü önce kendi çocukları başta olmak üzere, gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemek olmalıdır. Bu kültür, bizim milli kültürümüze katkı yapan kültürlerden birisidir. Buradaki katkı bizim kültürümüzü zenginleştirir. Resmi dilimiz birdir, Türkçe’dir. Ama bütün dillerimiz bizim zenginlimizdir. Abhazca’yı konuşabilmek lazım. Abhazca’yı çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Bunlar ırkçılıkla değerlendirilmez. Aksine bizim kültürel zenginliğimiz arttıran çok önemli bir değer olarak görülür. Resmi dilimiz tartışmayız ama diğer tüm dillerin yaşaması bu toprakların kılcal damarlarına kadar çalışan iyi bir vücuda sahip olması anlamına gelir. İkincisi önemli nokta ise yardımlaşma duygusunun sürekli yaşatılmasıdır. Üçüncüsü ise ana vatanını göçüp geldiğimiz bu topraklarda unutmamaktır”

Tören, konuşmaların ardından protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesi ve dernek binasını gezmesi ile son buldu.