CHP Körfez’de başkan Dağdeviren

Geçtiğimiz günlerde 16 kişilik CHP Körfez İlçe yönetiminden 9 kişi istifa edince, İlçe Başkanı Mehmet Kaçar’ın başkanlığı düşmüştü. 9 ilçe yöneticisinin istifasıyla düşen yönetimin ardından, CHP İl Örgütü'nün Körfez’e kayyum ataması ve 30 gün içinde tekrar seçime gidilmesi bekleniyordu. Ancak birkaç gün önce alınan erken seçim kararı nedeniyle İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Körfez İlçe Örgütü'ne atama yapılacağını duyurdu. İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Körfez İlçe Örgütü'nün başına Körfez İlçe eski Başkanı Cavit Dağdeviren’in atandığı açıkladı. Cavit Dağdeviren aynı zamanda Harvard Üniversitesi genç akademi üyeliğine seçilen ilk Türk olan Canan Dağdeviren’in de babası.