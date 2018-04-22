Geçtiğimiz günlerde 16 kişilik CHP Körfez İlçe yönetiminden 9 kişi istifa edince, İlçe Başkanı Mehmet Kaçar’ın başkanlığı düşmüştü. 9 ilçe yöneticisinin istifasıyla düşen yönetimin ardından, CHP İl Örgütü'nün Körfez’e kayyum ataması ve 30 gün içinde tekrar seçime gidilmesi bekleniyordu. Ancak birkaç gün önce alınan erken seçim kararı nedeniyle İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Körfez İlçe Örgütü'ne atama yapılacağını duyurdu. İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Körfez İlçe Örgütü'nün başına Körfez İlçe eski Başkanı Cavit Dağdeviren’in atandığı açıkladı. Cavit Dağdeviren aynı zamanda Harvard Üniversitesi genç akademi üyeliğine seçilen ilk Türk olan Canan Dağdeviren’in de babası.
Bugün 09:33 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:40 TSİ )
CHP Körfez’de başkan Dağdeviren
CHP Körfez İlçe Başkanlığı görevine Cavit Dağdeviren atandı
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Bugün 09:33 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz