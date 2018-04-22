Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı

Sosyal medya kullanıcıları, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilere yönelik paylaşımlarında “Önce bedelli, sonra oy”, “Seçim beyannamenizde EYT çözümü yoksa, oy yok” gibi ifadeler kullanıyor. Seçime sadece 2 ay kalması nedeniyle hükümet, Meclis’i mayıs ortasına kadar çalıştırmayı planlıyor. Meclis, gelecek hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi için uyum yasasını çıkaracak. Ardından yeni üniversitelerin kurulmasına dair yasa tasarısı gündeme gelecek.
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre hükümet, Meclis kapanmadan ekonomi içerikli “az maddeli” bir paketi de yasalaştırmayı hedefliyor. “Komisyonlarda görüşülme” aşamasında bulunan cinsel istismarla mücadele yasa tasarısı ise vakit darlığından kadük olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz