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YSK'dan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde aday olmak için görevinden ayrılacaklar, emeklilik veya ayrılma dilekçelerini 26 Nisan'a kadar verecek.

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin ve TSK mensuplarının görevlerinden ayrılmaları gerektiğini belirten kararı ile seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesini içeren kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mükerrer sayıda yayımlanan 262 sayılı Karara göre, 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde aday olmak isteyen, kamu personelleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en geç 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar ayrılma dilekçelerini vermeleri gerekiyor. 


KOCAELİ'DEN 13 VEKİL


YSK, illerin çıkaracakları milletvekili sayısını 31 Aralık 2017 tarihli nüfus bilgileri ışığında yeniden belirledi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısındaki karara göre, Kocaeli 13 vekil çıkaracak.

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