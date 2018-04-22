Önceki gün gerçekleştirilen Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanlığı seçimlerine tek aday olarak giren mevcut başkan Akın Doğan tekrar başkan seçilmiş, başkan yardımcılığı görevine Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, katip üyeliği görevine ise Engin Uçar'ı yazmıştı. Seçim sonrasında Akın Doğan'dan başkan yardımcılığı görevi bekleyen fakat katip üyeliği görevine yazıldığını görev Engin Uçar, Akın Doğan'a saldırmak istemişti. Yaşanan tüm bu gerginliklerin ardından Engin Uçar, Kocaeli Ticaret Odası'ndan meclis üyeliği dahil tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Bugün 11:19 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:19 TSİ )
Engin Uçar, KOTO'dan istifa etti
Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanlığı seçimlerinde başkan yardımcılığı görevi bekleyen fakat katip üye olarak yazılınca Akın Doğan'la tartışmaya giren Engin Uçar, Kocaeli Ticaret Odası'nda ki tüm görevlerinden istifa etti.
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Bugün 11:19 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz