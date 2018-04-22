Engin Uçar, KOTO'dan istifa etti

Önceki gün gerçekleştirilen Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanlığı seçimlerine tek aday olarak giren mevcut başkan Akın Doğan tekrar başkan seçilmiş, başkan yardımcılığı görevine Alp Kayalar, Hüseyin Avni Aslan, katip üyeliği görevine ise Engin Uçar'ı yazmıştı. Seçim sonrasında Akın Doğan'dan başkan yardımcılığı görevi bekleyen fakat katip üyeliği görevine yazıldığını görev Engin Uçar, Akın Doğan'a saldırmak istemişti. Yaşanan tüm bu gerginliklerin ardından Engin Uçar, Kocaeli Ticaret Odası'ndan meclis üyeliği dahil tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.