Samsun Konfederasyonu yeni yönetimini tanıttı

Kocaeli Samsun Dernekler Konfederasyonu, dün Perşembe Pazarı alanı karşısında bulunankonfederasyon binasında basın mensupları ile bir araya gelerek 27 Mart tarihinde yapılan kongre sonrasında seçilen yeni yönetim kurulunu tanıttı. Düzenlenen tanışma toplantısına Kocaeli Samsunlular Konfederasyonu Başkanı Reşat Akın’ın yanı sıra 13 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulu üyeleri de katılım gösterdi.

KÖPRÜ VAZİFESİ YAPACAĞIZ

Açıklamada konuşan Kocaeli Samsun Dernekler Konfederasyonu Başkanı Reşat Akın, “Samsunlu hemşerilerimiz hizmet etmek için Şubat 2018’de kurulduk. Tüm Samsunlular ile birlikte milli mücadelenin temelinin atıldığı yeri tanıtmalıyız. Samsun ve Samsunlular arasında köprü vazifesi yapacağız. Kültürel değerlerimizi Kocaeli’de yaşatacağız. Gurbetçi Samsunluların sorunlarını çözmek, birlik ve beraberliğini sağmamak amacımızdır. Çeşitlilik bizleri güçlü yapar.

ADAPAZARI VE KOCAELİ OLARAK HİZMET VERECEĞİZ

Omuzlarımızda ağır sorumluluklar var diyen Akın, “40 binden fazla hemşerimizi temsil edilmesi için elimizden geleni yapacağız. İşadamlarımızı bir araya getirerek güçlü bir yapıya ulaşacağız. Süreli dergi çıkartarak Samsun’un tanıtımını yapacağız. Adapazarı Dernekleri’nden de yönetimimizde var. Bundan sonra Kocaeli Samsun Dernekleri Konfederasyonu, Adapazarı ve Kocaeli olarak yoluna devam edecektir. Adapazarı derneği de bize katıldı ilerleyen günlerde ise Yalova dernekleri de bünyemize katılacak” açıklamalarında bulundu.Selin BECER

REŞAT AKIN’IN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu:

Reşat Akın, Esat Şahin, Selim Kargı, Dursun Şahin, Kazım Ünal, Fatih Çalabi, Hasan Kargün, Aydın Köse, Sebahattin Çelebi, Muzaffer Demirtaş, İsa Er, Fatih Kavak, Merve Mercan.

Denetim Kurulu:

Muttalip Bülbül, Muhammed Kırkıncı, Dursun Gürsoy.