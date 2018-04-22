Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:27 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 11:29 TSİ )

Samsun Konfederasyonu yeni yönetimini tanıttı

Yeni yönetimini tanıtan Kocaeli Samsun Dernekler Konfederasyonu Başkanı Reşat Akın, dernek isminin değişmeyeceğini söyleyerek “Bundan sonra Kocaeli Samsun Dernekleri Konfederasyonu, Adapazarı ve Kocaeli olarak yoluna devam edecektir. İlerleyen zamanlarda Yalova da bünyemize katılacak” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Samsun Dernekler Konfederasyonu, dün Perşembe Pazarı alanı karşısında bulunankonfederasyon binasında basın mensupları ile bir araya gelerek 27 Mart tarihinde yapılan kongre sonrasında seçilen yeni yönetim kurulunu tanıttı. Düzenlenen tanışma toplantısına Kocaeli Samsunlular Konfederasyonu Başkanı Reşat Akın’ın yanı sıra 13 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulu üyeleri de katılım gösterdi.

KÖPRÜ VAZİFESİ YAPACAĞIZ

Açıklamada konuşan Kocaeli Samsun Dernekler Konfederasyonu Başkanı Reşat Akın, “Samsunlu hemşerilerimiz hizmet etmek için Şubat 2018’de kurulduk. Tüm Samsunlular ile birlikte milli mücadelenin temelinin atıldığı yeri tanıtmalıyız. Samsun ve Samsunlular arasında köprü vazifesi yapacağız. Kültürel değerlerimizi Kocaeli’de yaşatacağız. Gurbetçi Samsunluların sorunlarını çözmek, birlik ve beraberliğini sağmamak amacımızdır. Çeşitlilik bizleri güçlü yapar.

ADAPAZARI VE KOCAELİ OLARAK HİZMET VERECEĞİZ

Omuzlarımızda ağır sorumluluklar var diyen Akın, “40 binden fazla hemşerimizi temsil edilmesi için elimizden geleni yapacağız. İşadamlarımızı bir araya getirerek güçlü bir yapıya ulaşacağız. Süreli dergi çıkartarak Samsun’un tanıtımını yapacağız. Adapazarı Dernekleri’nden de yönetimimizde var. Bundan sonra Kocaeli Samsun Dernekleri Konfederasyonu, Adapazarı ve Kocaeli olarak yoluna devam edecektir. Adapazarı derneği de bize katıldı ilerleyen günlerde ise Yalova dernekleri de bünyemize katılacak” açıklamalarında bulundu.Selin BECER

REŞAT AKIN’IN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu:

Reşat Akın, Esat Şahin, Selim Kargı, Dursun Şahin, Kazım Ünal, Fatih Çalabi, Hasan Kargün, Aydın Köse, Sebahattin Çelebi, Muzaffer Demirtaş, İsa Er, Fatih Kavak, Merve Mercan.

Denetim Kurulu:

Muttalip Bülbül, Muhammed Kırkıncı, Dursun Gürsoy.

Bugün 11:27 TSİ - Yaşam

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kuvvetli yağmur geliyor! mask
Kuvvetli yağmur geliyor!
Begeç ve Alemdar ailesi dünür oldu mask
Begeç ve Alemdar ailesi dünür oldu
Kendi ettiği evlilik teklifine en çok kendini şaşırttı! mask
Kendi ettiği evlilik teklifine en çok kendini şaşırttı!
Yunus Pehlivan, kızını evlendiriyor mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendiriyor
23 Nisan Outlet Center'da kutlanacak mask
23 Nisan Outlet Center'da kutlanacak
Çöp fabrikasına ‘HAYIR’ pikniği bugün mask
Çöp fabrikasına ‘HAYIR’ pikniği bugün
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü! mask
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü!
O yol trafiğe kapatılacak! mask
O yol trafiğe kapatılacak!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!

GALERİ

Nar Montessori’de 23 Nisan coşkusu mask
Nar Montessori’de 23 Nisan coşkusu
Toyota Kaya Plaza’da 23 Nisan şenliği mask
Toyota Kaya Plaza’da 23 Nisan şenliği
41 ülkenin çocukları Kocaeli'ye akın etti mask
41 ülkenin çocukları Kocaeli'ye akın etti
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış mask
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı mask
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ! mask
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL