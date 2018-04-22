Balık tezgahlarında çeşitlilik azaldı

Halk evinde bulunan tezgahlarda genelde buzhane ve kültür balıkları satılıyor. Av sezonunun iyi geçmediğini söyleyen balıkçı esnafı, hamsi ve istavritin bu yıl en çok sattıkları balıkların başında geldiğini söyledi. Esnaf “Bu sene beklediğimiz gibi geçmedi. Hamsi az çıkınca ister istemez fiyatlara yansıdı. 20 TL hamsiye para vermek istemeyen vatandaşlar en çok çıkan balıklar arasında yer alan istavrite yöneldiler. İnşallah bir daha ki yıl fazla hamsi çıkar ve fiyatlar da uygun olur” dedi. Tezgahlarda balık çeşidinin artık kalmadığını söyleyen esnaf, “Bu yıl Karadeniz bizleri üzdü diyebilirim. Büyük tekneler denizde çok avlanamadıkları için balıklar da yüksek fiyattan satıldı” diye konuştu. 15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül’de sona erecek.Selin BECER

BALIK FİYARLAR

HAMSİ: 20 TL

ÇUPRA: 30 TL

LEVREK: 25 TL

KARADENİZ SOMON: 25 TL

SARDALYA: 15 TL

TURNNA MEZGİT: 35 TL

İSTAVRİT:20 TL