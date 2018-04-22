CHP-İYİ Parti anlaştı

CHP ve İYİ Parti yapılan görüşmeler sonucunda anlaştı. Aralarında Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'inde yer aldığı 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçti.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay yaptığı konuşmada, "Demokrasimizin daha fazla tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. Toplumun daha fazla kutuplaşmasına izin vermeyeceğiz. CHP olarak demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımız sürdüreceğiz. Demokrasinin kazanması için buy adımı atıyoruz. 15 milletvekilimiz CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar. Demokrasimizi için İYİ Parti'ye katılma kararı aldılar. Türkiye ve demokrasimize hayırlı olsun. Arkadaşlarımız demokrasi gaspına zırh olmuşlardır"

BÜLENT TEZCAN ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"15 arkadaşımız bir parti göreviyle CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmişlerdir. Bu, tarihi bir sorumluluk tarihi bir görevdir. tarih onları partilerinden ayrılan değil partisinin verdiği görev nedeniyle demokrasiyi kurtaran kahramanlar olarak yazacaktır. Bu, zor bir görevdir. Bu attığımız adım demokrasinin önüne kurulan tuzağı temizleme adımıdır."