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Fatma Kaplan Hürriyet İYİ Parti'ye geçti

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bir haber… CHP ile İYİ Parti anlaştı…CHP'li 15 vekil İYİ Parti'ye geçti. Bu 15 Vekilin Arasında Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'te yer aldı.

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Siyaset gündemine bomba gibi düşen bir haber… CHP ile İYİ Parti anlaştı… 15 CHP’li Milletvekilin istifa ederek İYİ Parti’ye katılacağı ve böylece İYİ Parti’nin grup kurarak seçime girmesi sağlanacak.

İYİ PARTİ’YE GEÇECEK MİLLETVEKİLLERİ BELLİ OLDU

CHP’den İYİ Parti’ye geçecek 15 isim arasında; Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Anakara Mv. nihat Yeşil, Aydın Mv. Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Mv. Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Bursa Mv. Erkan Aydın, Çorum Mv. Tufan Köse, İzmir Mv. Tacettin Bayır, Kayseri Mv. Çetin Arık, Kocaeli Mv. Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Mv. Ömer Fethi Gürer ve Zonguldak Mv. Ünal Demirtaş

Bugün 13:20 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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