"Bu öneriyi genel merkeze sunmuştum"

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi ile ilgili olarak "Genel merkez Genelge düzenleyerek 26 Nisan’a kadar istifa ile ilgili bir karar verdi. İçinde Fatma hanımın da olduğu 15 milletvekili İYİ Partiyi desteklemek için geçtiler istifa ettiler. Erken seçimin açıklanmasının ardından Genel merkeze bunu öneri olarak sunmuştum. Ortak akıl her zaman iyidir. CHP nin bu tabuda olmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Herr seçim için derler ama bu şeçim çok daha önemli. Bizler bir aileyiz. İzmit eskiden olduğu gibi hak ettiği lider il olacak" dedi.